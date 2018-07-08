دبا الفجيرة يضم المهاجم البرازيلي شيتيني

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

أغلق نادي دبا الفجيرة ملف التعاقدات الخارجية بعد انضمام اللاعب البرازيلي جوليهرام شيتيني 22 عاماً لصفوفه قادماً من فريق الباطن السعودي.

وحضر توقيع العقد راشد بن عبود، المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة، والذي أشاد بإمكانات المهاجم البرازيلي الجديد الذي انضم لبقية الأجانب الثلاثة المغربي إدريس فتوحي ومواطنه يحيى جبران لاعب الارتكاز الذي تم التعاقد معه قبل أيام إلى جانب الأردني ياسين البخيت الذي جدد عقده مع النواخذة للموسم الثاني على التوالي.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بدبا الفجيرة إعداده للموسم الجديد يوم 14 الجاري بالفحوص الطبية، وبحضور المدرب البرازيلي باولو كاميلي وكافة اللاعبين، وسيكون المعسكر في ألمانيا عقب نهاية الفترة الأولى.