أحمد الطيب: حل مشكلة قرعة «الآسياد» في يد «المجلس الأولمبي»

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد أحمد الطيب مدير الشؤون الرياضية في اللجنة الأولمبية الوطنية، أن المتابعة مستمرة بخصوص الخطأ الصادر من اللجنة التنظيمية لدورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» بشأن عدم وضع اسم منتخبنا الأولمبي في قرعة مسابقة كرة القدم، وقال لـ«البيان الرياضي»: الحل في يد المجلس الأولمبي الآسيوي والاتحاد الآسيوي لكرة القدم سواء بإعادة القرعة أو إدراج منتخب الإمارات ضمن احدى المجموعات، وسيتم اتخاذ القرار المناسب خلال الأيام المقبلة بعد رفع التقرير من اللجنة المنظمة.

وعن خطأ اللجنة المنظمة، قال الطيب: نحرص دائماً على استيفاء جميع متطلبات مشاركتنا وتقديمها في وقت مبكر، ولدينا فريق عمل يمتلك خبرة طويلة في هذا الجانب، وخطأ اللجنة المنظمة وارد، وقد نلتمس العذر نظراً للضغوطات عليها،وبدورنا يجب التعامل مع الموقف بروح رياضية. وكشف الطيب عن عقد مؤتمر صحافي نهاية يوليو الجاري أو مطلع أغسطس للكشف عن تفاصيل مشاركة الإمارات في«الآسياد» ، وأشار إلى إجراء قرعتي الرجبي والسلة.