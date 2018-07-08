إدارة «الصقور» تناقش ملف الأجانب مع القادري الليلة

المصدر: دبي-علي شدهان

وصل إلى الدولة التونسي جلال القادري المدرب الجديد لفريق الإمارات الأول لكرة القدم، مع عدد من أعضاء جهازه الفني.

وتعقد إدارة النادي الليلة اجتماعاً مهماً مع القادري لمناقشة ملف الرباعي الأجنبي، والذي يعتبر الملف رقم واحد لدى إدارة النادي، ويحظى بأهمية كبيرة لدى جماهير الفريق المتطلعة إلى أن يكون الأجانب على مستوى الطموحات.

ويتوقع حسم ملف الأجانب قريبا بعدما مهدت إدارة «الصقور» الطريق أمام القادري لاختيار الأنسب للفريق خلال الموسم الجديد، من خلال التواصل معه بشأن الملف خلال تواجده في تونس، وتم التوصل إلى قناعات شبه مشتركة، لا ينقصها سوى النهاية السعيدة باتفاق كل الأطراف، الإدارة والمدرب والمشرف الجديد لـ «الصقور».