اتحاد الكرة يعتمد توصية «المحترفين» بشأن انتقالات اللاعبين

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه أمس، برئاسة المهندس مروان بن غليطة على توصية لجنة دوري المحترفين والقاضية بفرض قيود على عملية انتقالات اللاعبين وتم اتخاذها خلال اجتماع اللجنة مع أندية المحترفين الـ14، مع العلم أن التوصية تمنع انتقال اللاعبين حال تساوي العروض بين النادي الجديد والنادي الحالي في المدة وسقف الراتب.

وقررالاتحاد إنشاء غرفة انتقالات لتلقي عروض اللاعبين واكد محمد بن هزام الأمين العام للاتحاد تحويل توصية الأندية إلى الإدارة القانونية حول تقييد عملية الانتقال لوضع آلية التنفيذ قبل فتح باب القيد الصيفي الأربعاء المقبل.

واعتمد الاتحاد لائحة المنتخبات الجديدة وسيتم إخطار الأندية واللاعبين الدوليين بها كما اعتمد لوائح لجنة دوري المحترفين ومسابقاتها المختلفة، ولوائح الإعلام والتسويق، كما اشترط الاتحاد حصول إداريي الأندية على رخصة «C» للعمل في المسابقات المحلية و يفعّل القرار الموسم بعد المقبل.

وأضاف بن هزام: اطلع المجلس على موضوع قرعة «الآسياد»، وتأكد من سلامة الإجراءات ،وتسليم الملف للجنة الأولمبية قبل انتهاء المدة المطلوبة وتم مسبقاً استخراج بطاقات لاعبي (الأولمب)، ونتابع حالياً مع اللجنة الأولمبية آخر المستجدات.