المزكي يتسلم رسمياً ملف "الصقور"

المصدر: دبي- علي شدهان

تسلم المهندس عمر المزكي رسميا ملف فريق الامارات الاول لكرة القدم في ضوء تكليفه بمهام المشرف العام على الصقور، وذلك بعد الاجتماع المثمر الذي عقد مساء اليوم في مقر النادي برأس الخيمة، وضم محمود الشمسي رئيس مجلس ادارة النادي، ونائبه محمد العوضي، والمزكي، والتونسي جلال القادري المدرب الجديد للصقور، ومساعده المختص بالفيديو، ووكيل أعماله.

وبعد الترحيب بالقادري، فتح الحضور ملف الفريق الأخضر من كل جوانبه، وناقشوا كل التفاصيل، خصوصا ما يتعلق بالرباعي الأجنبي، والاحتياجات للموسم المقبل، قبل أن يكشف القادري حقيقة معرفته شبه التامة وإلمامه الكبير بوضع فريقه الجديد بفضل متابعته عبر أشرطة مباريات عدة في الموسم الماضي.

واتفق الحضور على أهمية نقل ملف الصقور بالكامل الى المهندس المزكي، الذي سيواصل عقد سلسلة لقاءات مع القادري خلال الأيام القليلة المقبلة حتى موعد التجمع الداخلي 14 الجاري تمهيدا لمعسكر صربيا اعتبارا من 27 الجاري ولمدة 3 أسابيع.