القادري وصل وإدارة (الصقور) تفتح ملف الأجانب معه اليوم

المصدر: دبي-علي شدهان

وصل التونسي جلال القادري المدرب الجديد لفريق الامارات الاول لكرة القدم، الى الدولة مع بعض أعضاء جهازه الفني بعد تأخير قصير خارج عن إرادة ادارة النادي.

وتعقد ادارة الصقور مساء اليوم لقاء مهما مع القادري لفتح ملف الرباعي الأجنبي، والذي يعتبر الملف رقم واحد سواء لدى ادارة النادي او لعموم جماهير الفريق الاخضر المتطلعة بلهفة الى ان يكون الأجانب على مستوى طموحات ابناء رأس الخيمة عموما.

ويتوقع ان يكون الحسم في ملف الأجانب قريبا جدا بعدما مهدت ادارة الصقور الطريق جيدا امام القادري لاختيار الانسب للصقور خلال الموسم الجديد، في ظل حقيقة ان الادارة قد تواصلت مع القادري حول هذا الملف الهام جدا خلال تواجده في بلده تونس، وتم التوصل الى قناعات شبه مشتركة، لا ينقصها سوى النهاية السعيدة باتفاق كل الأطراف، الادارة والمدرب والمشرف الجديد للصقور.