المادة 18 بلائحة «فيفا» تهدد مقترح الأندية بشأن الانتقالات

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

علم «البيان الرياضي» أن مجلس اتحاد الكرة سيواجه في اجتماعه اليوم الذي يناقش فيه مقترح أندية المحترفين بإلزام اللاعب الذي ينتهي عقده، على التجديد لناديه، بشرط أن يدفع له النادي مبلغاً يصل قيمة السقف المحدد من قبل الاتحاد، عقبة كبرى أمام تنفيذ المقترح لتعارضه مع الفقرة الثالثة من المادة 18 للائحة «فيفا» بشأن الانتقالات وجاء فيها «يجب على النادي الراغب في توقيع عقد مع محترف أن يخاطب نادي اللاعب الحالي كتابة قبل الدخول في مفاوضته»، وتوجد فقرة بالمادة قد تنسف مقترح الأندية جاء فيها «يكون اللاعب المحترف حراً لتوقيع عقد مع ناد آخر فقط في حالة انتهاء عقده مع ناديه أو توقع انتهائه خلال 6 أشهر».

وكلمة «حر» ربما تكون كافية لرفض المقترح بواسطة «فيفا» الذي يدعم بشكل عام حرية انتقال اللاعب وفي الوقت نفسه لايمانع وضع سقف مالي يتشدد في عدم تجاوزه، ومن المتوقع أن يؤجل اتحاد الكرة قراره إلى حين استلام رد «فيفا».