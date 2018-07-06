أحمد مال الله: سعيد بالعودة إلى «السماوي» بيتي القديم

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

نجح بني ياس في كسب صفقة مهاجم نادي الإمارات أحمد مال الله الذي تألق مع الصقور في الموسم الأخير وتم ضمه للمنتخب الوطني ضمن المجموعة التي شاركت في كأس الخليج بالكويت، وسبق لمال الله الدفاع عن شعار بني ياس موسم 2013 ليؤكد سعادته بالعودة من جديد إلى بيته القديم عقب الانضمام إليه بالتوقيع على عقد لمدة عامين بحضور الدكتور سالم جريب الحارثي رئيس شركة الكرة بالنادي،

وقدم مال الله «27 عاماً» شكره لإدارة بني ياس على الثقة والترحيب به، ذاكراً أنه فخور بالعودة لبيته القديم الذي قدم له الكثير في مسيرته الكروية، شاكراً إدارة وجماهير نادي الإمارات على الدعم خلال الموسمين الماضيين، ذاكراً أنه وجد فيهما تعاوناً كبيراً وتقديراً من الجميع.

وأضاف: نحن في زمن الاحتراف والانتقال من نادٍ إلى آخر أصبح وضع طبيعي، وأعتقد أن إخواني في نادي الإمارات يقدرون ذلك جيداً.

إنجازات

ووعد مال الله بالمساهمة مع زملائه اللاعبين على تحقيق الانتصارات لـ«السماوي» ومنافسته على المراكز التي تليق به وبتاريخه في المنافسة وقال: بني ياس ناد متميز وصاحب بصمة في الكرة الإماراتية ويكفي أنه في أول مواسمه بدوري المحترفين نافس على الحصول للمركز الثاني، وهذا يؤكد أنه ولد قوياً وسيكون أقوى في الموسم الجديد خاصة أن الفريق به مجموعة من العناصر الجيدة التي تتمتع بالخبرة والموهبة.

وأكد مال الله حرصه على التواجد المستمر في المنتخب عبر بوابة «السماوي» وقال: اللعب للأبيض شرف كبير وأنه سيبذل قصارى جهده بمساعدة زملائه اللاعبين ودعم الجماهير، مشددا على انه سيبذل قصارى جهده لتحقيق طموحاته الشخصية والأهداف التي وضعتها إدارة نادي بني ياس.

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يعتبر أحمد مال الله من أكثر نجوم الكرة الإماراتية تنقلا بين الأندية حيث دافع عن شعار 7 فرق منها أندية بالتوقيع الرسمي وأخرى بالإعارة ، كانت بدايته في الجزيرة، ثم الظفرة، كلباء، دبا الفحيرة، بني ياس، عجمان، الإمارات، وأخيراً عاد إلى بني ياس.