28 لاعباً في بعثة الوصل إلى معسكر ألمانيا

المصدر: دبي ـ عز الدين جاد الله

تغادر اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوصل إلى مدينة ميونيخ الألمانية لتدشين المعسكر الخارجي للإمبراطور في إطار التحضير للموسم الكروي المقبل 2018، الوصل أول المغادرين من أندية الدولة للمعسكرات الخارجية حيث تنتظره المشاركة في البطولة العربية للأندية، ويستهلها 14 أغسطس المقبل، بمواجهة اتحاد جدة السعودي ويترأس بعثة «الإمبراطور» حميد يوسف عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم ومشرف الفريق الأول لكرة القدم، وتضم الأرجنتيني غوستافو كونتيروس على رأس الجهاز الفني و28 لاعباً هم: عبدالرحمن علي، عبدالله صالح، عبدالله جاسم، علي سالمين، وحيد إسماعيل، كايو كانيدو، فابيو دي ليما، يوسف الزعابي، سلطان المنذري، حميد عباس، خميس إسماعيل، رونالدو مينديز، محمد سرور، أحمد سالم، حسن محمد، يوسف أحمد، حمد البلوشي، راشد الهاجري، فيصل سرور، سالم العزيزي، علي الأنصاري، أحمد عيسى، مبارك الدويس، إبراهيم سويدان، خليل خميس، خالد الشيباني، عبدالله جمعة، ناصر نور، ويلحق بهم كل من هزاع سالم وعبدالرحمن المزروعي، فيما يتخلف عن المعسكر لاعبو منتخب الشباب عبدالرحمن صالح وسيف السويدي وفارس خليل وسهيل عبدالله وعلي صالح، إضافة إلى الثنائي حميد عبدالله النجار وعبدالله كاظم بسبب أدائهم للخدمة الوطنية.

وتغادر البعثة دون الأجنبي الرابع الذي سيحل بديلاً للأسترالي كاسيريس الذي انتهت فترة إعارته مع «الإمبراطور» حيث مازالت إدارة النادي تبحث عن الأجنبي الرابع ومازال الملف مفتوحاً.

5 بطولات

ووقع اختيار نادي الوصل على مدينة ميونيخ لإقامة المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي الخارجي نظراً لتوافر جميع متطلبات الجهاز الفني للفريق بها، ومن المقرر أن يستمر معسكر الفريق فيها حتى يوم 22 يوليو الجاري، على أن يتجه الفريق بعدها إلى مدينة ملقا الإسبانية لإقامة المرحلة الثانية من المعسكر الإعدادي الخارجي والتي سوف تنتهي في الثالث من أغسطس المقبل.

ويأتي المعسكر استكمالاً لمرحلة التحضيرات الداخلية التي بدأت 27 يونيو الماضي بمقر النادي بزعبيل، والتي سبقها إجراء الفحوصات الطبية، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد الذي سيشهد مشاركة الإمبراطور في 5 بطولات محلية وعربية وقارية.

المرحلة الأولى

وخاض الوصل تجمعاً داخلياً وشهدت التحضيرات الأولية، وجود وجوه جديدة، منها الدولي خميس إسماعيل الذي تعاقد معه الوصل قادماً من شباب الأهلي دبي، ويوسف أحمد قادماً من العين، كما قام الوصل بتصعيد الحارس الشاب مبارك طارق مطر إلى صفوف الفريق الأول، وضم ناصر محمود من أبناء المواطنات، وعبد الله خميس من مواليد الدولة.

إشادة

أشاد حميد يوسف عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم ومشرف الفريق، بانتظام والتزام اللاعبين وحرصهم على تحقيق الاستفادة القصوى من المرحلة الأولى للتحضيرات.