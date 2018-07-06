عمران الجسمي: 4 محطات تجهز «الملك» للموسم الجديد

المصدر: دبي-علي الظاهري

أكد عمران الجسمي إداري فريق الكرة بنادي الشارقة، أن برنامج إعداد الفريق الأول للموسم الجديد، يتضمن 4 محطات، بداية بالتجمع الداخلي الذي انطلق الاثنين الماضي، ثم المعسكر الخارجي الذي ينقسم إلى مرحلتين، الأولى في مدينة دوسلدروف الألمانية، والثانية في هولندا، ويختتم الفريق تحضيراته بمعسكر داخلي بعد العودة للدولة، ويتخلله عدد من المباريات الودية. وأضاف الجسمي: الفريق يتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل من الموسم الماضي، والمنافسة على لقب إحدى البطولات في الموسم المحلي، رغبة في إسعاد جماهير الملك، ونحرص على إعادة أمجاد الملك.

ظروف

وأشار إداري الشارقة، إلى أن الفريق مر بظروف صعبة الموسم الماضي، باعتباره الموسم الأول بعد عملية الدمج، متمنياً أن تشهد الفترة المقبلة، حضوراً مميزاً للفريق ، خاصة في ظل الاستقرار الفني، والاستعداد المبكر من حيث التعاقدات، وقال: سقف طموحاتنا عالٍ، والفريق مطالب بحصد نتائج أفضل، خاصة أن الظروف جيدة، مع استمرار العنبري الذي نتطلع معه إلى إحراز مركز أفضل.

صفقات

وأشاد الجسمي بالصفقات الأخيرة، خاصة على مستوى اللاعبين المواطنين الثلاثة، محمد الشحي ومحمد الظاهري وفوزي فايز، إضافة إلى الاستفادة من الوجوه الواعدة القادمة من الرديف، وفق رؤية الجهاز الفني، مشيراً إلى وجود صفقات جديدة للاعبين المواطنين، سيتم الإعلان عنها في حال التعاقد مع هذه الأسماء رسمياً.

وقال : سيتم التركيز في الفترة الأولى من المعسكر الخارجي، على رفع معدل اللياقة البدنية، والمحطة الثانية في هولندا، تتضمن عدداً من المباريات الودية، قبل العودة إلى الدولة 10 أغسطس المقبل.