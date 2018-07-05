148 مادة في مسودة قانون الرياضة

المصدر: دبي-علي شدهان

حصل "البيان الرياضي" على نسخة من مسودة مشروع قانون الرياضة، والتي اشتملت على 148 مادة، تبدأ بالأولى المسماة بـ "التمهيد" بشأن الرياضة التي تعد حسب القانون "عنصرا هاما في بناء الإنسان وتطور المجتمعات وتدعم قيم السلام والتضامن والوطنية والمواطنة والتسامح بين الشعوب ومصدرا للسعادة....." فيما تضمنت المادة الثانية "التعاريف" التي اشتملها القانون، والثالثة، أهداف القانون، والرابعة، نطاق تطبيق القانون، والخامسة، الهيئة العامة للرياضة واختصاصاتها، فيما اشتملت المادة 16 على "ينشأ مجلس صناعة المستقبل الرياضي تابعا للهيئة، دوره استشاريا واستشرافيا في رسم سياسات المستقبل وصناعته في جميع المجالات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالقطاع الرياضي".

وانتهت مواد مسودة مشروع القانون بالمادة 148 التي نصت على "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ إصداره".

وأرسلت أمانة الهيئة العامة للرياضة اليوم تعميما "هام وعاجل" حمل الرقم 92 إلى كافة الاتحادات والأندية الرياضية في الدولة، تضمن مواد مسودة مشروع القانون، ودعت فيه جميع الجهات إلى ضرورة الاطلاع وإبداء الرأي والملاحظات في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ إرسال التعميم.