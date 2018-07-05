الجزيرة يتعاقد مع الغاني إيرنست أسانتي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة، التعاقد مع الغاني إيرنست كوابينا أسانتي لاعب نورشيلاند الدنماركي، لمدة عامين، ووقع اللاعب على عقود انضمامه للفريق أمس، بحضور عايض مبخوت ، عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم، المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

وسبق لأسانتي (المولود في نوفمبر 1988)،اللعب لناديي ستارت وستايبك في النرويج، قبل أن ينضم لنورشيلاند، ويسجل 22 هدفاً خلال 66 مباراة خاضها بقميص النادي منذ 2016، وقاد أسانتي نورشيلاند للتأهل للدوري الأوروبي. وسينضم أسانتي لتشكيلة فريق الجزيرة الأول، اعتباراً من فترة التحضيرات للموسم الكروي الجديد 2018 ــ 2019.