عبد الله سلطان: تحديد وجهتي بيد إدارة الظفرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد عبد الله سلطان حارس مرمى الظفرة أنه تلقى عرضين من ناديي اتحاد كلباء وعجمان «الذي دافع عن شعاره في الموسم الماضي» بعد أن انضم اليه معاراً من ناديه الحالي، وقال: لا أستطيع تحديد وجهتي لأن القرار بيد الإدارة وسأكون رهن إشارتها في قراراتها.

وأشار عبد الله سلطان إلى وجود عروض أخرى من بعض أندية دوري المحترفين لكنها لم تأخذ الصفة الرسمية، وأكد أنه لا يتحدث مع أي ناد لان وكيله يقوم بالمهمة، وقال: لدي عدد من العروض لكن عرضي عجمان وكلباء الأكثر جدية، ورسمية وأشكر الناديين على هذه الثقة.

ونفى سلطان أن يكون اختار عجمان لأنه ظهر معه في الموسم الأخير بمستوى جيد، ذاكرا أنه ليس صاحب قرار حتى يحدد وجهته المقبلة، وقال: إذا رأت الإدارة استمراري مع الفريق وعدم إعارتي لا مانع لدي لأنني أحد أبناء النادي وقضيت معه 6 سنوات، وأحترم علاقتي الطويلة به وبجماهيره وإدارته، ولا أستطيع أن أتخلف عن تنفيذ أي قرار، حتى إذا كان القرار إعارتي فأنا جاهز أيضا للانضمام إلى كلباء أو العودة لعجمان، وأنا لاعب الظفرة ولدي عقد معه لمدة 3 سنوات.

من ناحية أخرى ووفقا للمصادر فإن إدارة الظفرة ربطت موقفها من إعارة عبد الله سلطان برد نادي الجزيرة على طلبهم باستعارة الحارس خالد السناني، حيث سيتم إطلاق سراح عبد الله سلطان حال وافقت إدارة الجزيرة على طلبهم.