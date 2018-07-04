الجزيرة يتعاقد مع الغاني إيرنست اسانتي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة التعاقد مع الجناح الغاني ايرنست كوابينا أسانتي لاعب فريق نورشيلاند الدنماركي.

ووقع اللاعب على عقد انضمامه للفريق اليوم بحضور عايض مبخوت الهاجري، عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة دون الإفصاح عن مدة العقد.



وسبق لأسانتي المولود في نوفمبر 1988 أن لعب لناديي ستارت وستايبك في النرويج، قبل أن ينضم لنورشيلاند ويسجل لهم 22 هدفا خلال 66 مباراة خاضها بقميص النادي منذ العام 2016، وقاد أسانتي، نورشيلاند للتأهل لمسابقة الدوري الأوروبي بعد أن أسهم بأهدافه في حصول الفريق على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري في الموسم الماضي.



وسينضم أسانتي لتشكيلة فريق الجزيرة الأول اعتبارا من فترة التحضيرات للموسم الكروي الجديد 2018 – 2019.