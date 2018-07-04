5 أسباب ترجح تميز الظفرة في الموسم الجديد

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

رفع الظفرة شعار الحصول على المركز الخامس في النسخة المقبلة من دوري المحترفين، بجانب المنافسة القوية للتتويج بأحد لقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أو كأس الخليج العربي، وترجح 5 أسباب نجاح فرسان الظفرة في تحقيق الأهداف التي رسمتها إدارة النادي مبكرا، في الوقت الذي تجري فيه الترتيبات حاليا لانطلاقة الإعداد يوم 10 يوليو الجاري بعد وصول المدرب الصربي رازوفيتش في الخامس من الشهر الجاري لبدء مهمته التدريبية.

1 من أبرز الأسباب التي تميز كفة الظفرة وتمنحه أفضلية مبكرة، نجاحه في ملف التعاقدات مع الرباعي الأجنبي بقيادة الأوروغوياني ميليسي لاعب وسط الهلال السعودي السابق الذي حصل النادي على توقيعه بعد منافسة قوية مع عدد من الأندية، والمغربي أمين عطوشي، والجناح البرتغالي هيلدر جوديس، والمهاجم البرازيلي ديحو رودريجوس، والذين أنهى النادي التعاقد معهم مبكرا بعد التدقيق في الاختيار من بين مجموعة كبيرة من الخيارات، ليكون الاعتماد عليهم كبيرا في قيادة الفريق للانتصارات قياسا بالدور المؤثر والبارز الذي يلعبه الأجانب باستمرار في نجاح فرق دوري الخليج العربي وتفوقها.

2على مستوى العناصر الوطنية كسب النادي مجموعة من أصحاب المواهب العالية وأسماء معروفة بقيادة خالد باوزير وسهيل المنصوري من الوحدة، إلى جانب اللاعب الشاب بدر العطاس من الجزيرة إضافة إلى حميد سالمين من الفجيرة وجميعهم من العناصر صغيرة السن، الأمر الذي شجع الإدارة على التعاقد معهم لموسمين وثلاثة مواسم، ويرفع التعاقد معهم المنافسة بين اللاعبين لاقتحام التشكيلة الأساسية ما يساهم في تطور مستوى الفريق.

3من المؤشرات الإيجابية التي تنبئ بتقدم الظفرة في منافسات الموسم الجديد، نجاحه أيضا في التعاقد مع المدرب الصربي رازوفيتش مدرب الفيصلي السابق، الذي حصل على لقب أفضل مدرب في الدوري السعودي خلال الموسم الأخير، حيث يتمتع رازوفيتش بسمعة تدريبية طيبة، وقدرة على تطوير الفرق ليكون احد عناصر النجاح المهمة التي استعد بها الظفرة لخوض غمار الموسم الجديد. خاصة أنه ظل متابعا للدوري الإماراتي في الموسم الماضي على البعد.

4أيضا تمثل التجربة الصعبة التي مر بها الفريق في الموسم الأخير درساً مهماً استفاد منه نادي الظفرة، بعد أن ظل مهددا بأداء ملحق الهبوط نتيجة حلوله المتأخر في جدول الترتيب، لكنه تمكن من تجاوز تلك الفترة بصعوبة بالغة، وهنالك اتفاق بين الإدارة واللاعبين على الاستفادة من الأخطاء السابقة مع دفعة كبيرة من الحماس والإصرار لعدم تكرار تلك الأخطاء والبدء في حصد النقاط مبكرا باللعب القوي والجاد والتركيز جيدا في كل المواجهات.

5ارتفاع سقف الطموح من جانب إدارة النادي ومطالبة اللاعبين بالحصول على المركز الخامس، يعتبر سببا مهما وعاملا رئيسا من عوامل النجاح المتوقعة لأن هذا الطموح يضع اللاعبين أمام تحدي تحقيق هدف النادي بكل عزيمة وإصرار، وعدم القبول بالنتائج السلبية وبداية الموسم التنافسي بكل قوة لحصد أكبر عدد من النقاط.