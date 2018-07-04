«الأولمبي» يتعادل سلبياً مع كازانكا الروسي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تعادل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم أول من أمس، بدون أهداف مع نادي كازانكا الروسي، في أولى مباريات «الأبيض الأولمبي» الودية، في معسكره الخارجي الحالي في هولندا، والممتد حتى 8 يوليو الجاري، تحضيراً لدورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة جاكارتا الإندونيسية خلال الفترة من 14 أغسطس ولغاية 1 سبتمبر القادمين.

حرص البولندي ماسيج سكورزا مدرب «الأبيض الأولمبي»، على منح أكبر عدد من لاعبي المنتخب الأولمبي، الفرصة للمشاركة في المباراة، خاصة وأن القائمة الحالية للمنتخب تضم 26 لاعباً، ويسعى المدرب خلال المعسكر إلى الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية لكل اللاعبين، قبل الاستقرار على التشكيلة الرئيسية والقائمة النهائية التي يخوض بها مسابقة كرة القدم في «الأسياد».

يذكر أن المعسكر الهولندي الذي بدأ يوم 25 يونيو الماضي، يضم اللاعبين سلطان المنذري، عبد الله النقبي، محمد الشامسي، أحمد سلطان، سالم الشرجي، خالد إبراهيم، محمد العكبري، خالد باوزير، عبد الرحمن العامري، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد العطاس، عبد الله غانم، حمد الجسمي، ماجد إبراهيم، حسين عبد الله، محمد الحراصي، إسماعيل خالد، شاهين الدرمكي، أحمد الغيلاني، جاسم البلوشي، عبد الله النوبي، محمد المسماري، أحمد العطاس، راشد محمد وعلي عيد.