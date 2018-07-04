«البرتقالي» يبدأ تحضيرات الموسم الجديد

المصدر: Ⅶعجمان - إيهاب زهدي

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان، أول من أمس، تدريباته على ملعبه، بحضور، خليفة الجرمن، رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، وفي غياب مدربه المصري أيمن الرمادي، الذي عاد صباح أمس، من بلاده عقب انتهاء إجازته السنوية، ومن المنتظر أن يلتقي اللاعبين ويقود تدريب اليوم، بعدما انتهى اللاعبون من إجراءات الفحص الطبي التي خضعوا لها طوال الأيام الماضية.

من المقرر أن يغادر الفريق الأول للكرة بنادي عجمان إلى معسكره الخارجي في المجر يوم 19 يوليو الجاري، الذي يخوض خلاله عدداً من المباريات الودية التي تم الاتفاق عليها مع فرق متدرجة المستوى، وصولاً إلى نهاية المعسكر أواخر أغسطس المقبل، الذي سيعود منه إلى الدولة، استعداداً لخوض مباراته الأولى، في الـ 30 من الشهر نفسه، أمام النصر في افتتاح البطولة.