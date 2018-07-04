«فنية الصالات» تجتمع مع الأندية اليوم

المصدر: دبي- البيان الرباضي

وجهت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات برئاسة محسن مصبح، الدعوة إلى جميع ممثلي الأندية المنضوية تحت لواء اللجنة للاجتماع في الرابعة من عصر اليوم في نادي الشارقة للشطرنج، وسيكون الاجتماع تحت مظلة اللجنة الفنية، التي يرأسها عبدالله الشحي، وسيتم رفع التوصيات والمقترحات إليها وستنظر لها بعين الاعتبار في الاجتماع المقبل، على أن يتم الاستماع إلى آراء ومقترحات أبناء اللعبة وممثلي الأندية وعلى وجه الخصوص إداريي ومديري الفرق، كما سيتم مناقشة العديد من الأمور الأخرى المرتبطة باللعبة.

وتمنى محسن مصبح، حضور ومشاركة جميع ممثلي الأندية اليوم، والذي يعتبر بمثابة ورشة عمل ودراسة لمستقبل اللعبة التي تسير بخطى حثيثة إلى الإمام، وأوضح: سنعمل على مواصلة جهود الذين سبقونا في العمل، متمنياً أن يكون عند حسن ظن الجميع.