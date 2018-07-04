كؤوس «مان سيتي» تُزيّن العاصمة أبوظبي

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان الرياضي

احتفالاً بالإنجازات التي حققها نادي مانشستر سيتي وإحرازه لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو لرابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، يستعد «القمر السماوي» لعرض الكؤوس التي أحرزها خلال جولة الأبطال التي تنطلق بالتعاون مع الاتحاد للطيران. وستزور الكؤوس 15 مدينة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك احتفالاً بالأرقام القياسية التي حققها الفريق خلال الموسم إلى جانب المشجعين في جميع أنحاء العالم.

وتنطلق الجولة اليوم في العاصمة الحبيبة أبوظبي بحضور الاسكتلندي بول ديكوف الذي يعد أحد أساطير النادي، وعلى مدار الأسابيع المقبلة، ستتنقل الجولة إلى عدد من المدن في الصين والولايات المتحدة وأميركا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، وغير ذلك من الوجهات التي سيتم الكشف عنها لاحقاً خلال الجولة.

على جانب آخر، أفادت تقارير صحافية إنجليزية، أمس، بأن اللاعب الجزائري رياض محرز يقترب من الانتقال من ليستر سيتي إلى بطل الدوري مانشستر سيتي، في صفقة تقدر قيمتها بـ 60 مليون جنيه استرليني (79 مليون دولار أميركي).

وأفادت شبكة «سكاي سبورت» بأن اللاعب سيخضع لفحص طبي في مانشستر خلال هذا الأسبوع، علماً أن فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا الذي توج بلقب الدوري الموسم المنصرم، سعى إلى التعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية، دون الاتفاق مع ناديه على السعر.