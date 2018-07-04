العنبري: نتقدم خطوة بخطوة لتحقيق أهداف «الملك»

المصدر: Ⅶ الشارقة - علي الظاهري

أكد عبد العزيز العنبري، المدير الفني لفريق الشارقة، أنه يتطلع إلى قيادة الملك في الموسم الجديد إلى تحقيق نتائج أفضل من الموسم الماضي، لاسيما في ظل الاستقطابات الجديدة، مشدداً على ضرورة التقدم نحو الأمام خطوة بخطوة بما يتوافق مع طموحات وأهداف الملك وجماهيره ومحبيه، موضحاً، أنهم في سباق مع الزمن من أجل حسم ملف اللاعبين الجدد، سواء الأجانب أو المواطنون قبل السفر إلى المعسكر الخارجي.

على جانب أخر، دشن فريق الشارقة برنامجه الإعدادي للموسم الجديد عبر التجمع الداخلي الأول، بقيادة العنبري، بمشاركة 24 لاعباً، فيما شهدت غياب 3 لاعبين، هم عبدالله غانم، وحمد جاسم، وماجد سرور.