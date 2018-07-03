اختتام ورشة القانون الرياضي غداً

المصدر: دبي-علي شدهان

تختم الهيئة العامة للرياضة، غدا الاربعاء اعمال ورشة العمل التي بدأت اليوم في مقرها بدبي حول مسودة مشروع القانون الرياضي في الإمارات، وذلك بهدف مناقشة وعرض بنود ونصوص تلك المسودة التي انتهت من وضعها اخيراً.

ووجهت أمانة الهيئة العامة للرياضة من خلال خطاب رسمي، الدعوة إلى كافة الاتحادات والاندية الرياضية في الدولة لحضور الورشة، مشترطة ان يمثل كل جهة 3 اشخاصا من الإدارتين التنفيذية والفنية على وجه التحديد.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، قد استعرض في اجتماعه الخامس في مقر الهيئة العامة بدبي الخميس الماضي، برئاسة معالي محمد خلفان الرميثي، المسودة الأولى للقانون الرياضي، التي أعدتها اللجنة المكلفة برئاسة سعيد عبدالغفار وعبدالعزيز النومان، ومحمد شريف العوضي، وحميد راشد الشامسي، إضافة إلى بدر الحمادي من مكتب الشؤون القانونية في الهيئة العامة، حيث تم خلال الاجتماع، تدوين الملاحظات ومناقشة الخطة الزمنية لإطلاق القانون، والذي سيحدد ماهية الرياضة، والهدف منها، والأدوار والمسؤوليات بين الجهات الاتحادية والاتحادات الرياضية، بما يتناسب مع قانون وسياسة الدولة.