النصر يتعاقد مع الفرنسي كاباي لموسمين

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أعلنت ‏شركة ‫النصر لكرة القدم‬ تعاقدها رسمياً مع لاعب الوسط الفرنسي "يوهان كاباي" ، القادم من نادي كريستال بالاس الإنجليزي ، في عقدٍ يستمر لمدة موسمين ، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 7.

و لعب كاباي 48 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي وبدأ مسيرته الاحترافية في ليل الفرنسي الذي لعب له من 2004 إلى 2011 ثم انتقل إلى نيوكاستل الانجليزي قبل أن يعود مرة أخرى إلى الدوري الفرنسي من بوابة باريس سان جيرمان لمدة موسم واحد 2014-2015.

و منذ 2015 يلعب كاباي لفائدة كريستال بالاس الانجليزي وظهر معه في 93 مباراة سجل فيها 9 أهداف.