الوحدة يغازل امرابط ويفاوض لاعباً من تشيلي

المصدر: Ⅶأبوظبي - محمد صادق

تقدم نادي الوحدة بعرض إلى نور الدين امرابط لاعب واتفورد الإنجليزي، والمعار إلى ليجانيس الإسباني، نجم المنتخب المغربي من أجل التعاقد معه تدعيماً لصفوف «العنابي» في الموسم المقبل. ويسعى النادي لحسم ملف اللاعب الأجنبي الرابع خلال أسبوع على أقصى تقدير، والذي يحل بديلاً للمجري بالازس جوجاك عقب انتهاء عقده مع النادي.

وتوجد خيارات عدة أمام شركة الكرة بالنادي بجانب المغربي امرابط، اذ دخل النادي في مفاوضات جادة مع صانع ألعاب تشيلي يلعب في الدوري التركي من أجل كسب خدماته في الموسم المقبل.

وأكد مصدر بنادي الوحدة أن شركة كرة القدم تقدمت بعرض إلى امرابط بعد تألقه مع «أسود الأطلس» في نهائيات كأس العالم، وظهوره بشكل لافت في مباريات المنتخب المغربي الثلاثة في المونديال أمام إيران والبرتغال وإسبانيا.

وأشار المصدر إلى تقدم الوحدة بالشكر إلى المجري جوجاك على الفترة التي قضاها مع العنابي على مدار الموسمين الماضيين وتم إبلاغه رسمياً بانتهاء علاقته مع النادي وعدم الرغبة في تجديد عقده، مثمناً المستوى المميز الذي ظهر به جوجاك مع الفريق خلال الموسمين الماضيين حقق خلالها مع الفريق 3 بطولات، كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي وكأس السوبر العربي.

من ناحية أخرى يتوقع أن تحسم شركة كرة القدم ملف اللاعبين من أبناء المواطنات وحملة المراسيم ومواليد ومقيمي الدولة خلال 10 أيام، إذ يسعى النادي إلى الاستفادة من قرار تسجيل ومشاركة هذه الفئات مع الفريق، واختيار العناصر التي بإمكانها تقديم الإضافة من أجل تسجيلها في قائمة الموسم الجديد.