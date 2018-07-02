ليفربول يرحب بانضمام الوصل لعائلة نيو بالانس

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

رحب نادي ليفربول الإنجليزي بانضمام نادي الوصل إلى عائلة نيو بالانس، حيث قام بإهداء " الإمبراطور" قميصاً وكرة يحملان توقيع نجوم الريدز.

وتعكف شركة نيو بالانس على تصميم قميص الوصل للموسم الكروي المقبل 2018، 2019، كثاني نادٍ تقوم الشركة بتزويده بالملابس الرياضية في منطقة الخليج العربي بعد فريق النصر السعودي.

وتقوم شركة نيو بالانس بتزويد عدد من الأندية والمنتخبات بالملابس الرياضية أبرزها أندية ليفربول، بورتو، سلتيك،إشبيلية ،أتلتيك بيلباو، نادي نانت، النصر السعودي، وكذلك منتخب جمهورية أيرلندا لكرة القدم، منتخب كوستاريكا، منتخب بنما لكرة القدم.