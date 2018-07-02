أندية المحترفين تتفق على تعديل بند الشهور الستة في «سقف الرواتب»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قررت أندية المحترفين الـ 14، في اجتماعها مع لجنة دوري المحترفين أمس لمناقشة سقف رواتب اللاعبين، الأخذ بخيار التعديل في بند الشهور الستة الأخيرة في تعاقد اللاعبين، ووافقت 8 أندية على «خيار التعديل»، محققة الأغلبية المطلوبة، مع رفض 6 أندية، هي الوصل والنصر وشباب الأهلي دبي والشارقة وعجمان والإمارات، يسمح خيار التعديل أن يكون للنادي المرتبط بتعاقد مع اللاعب، الأولوية بتجديد التعاقد في الشهور الستة الأخيرة من التعاقد القديم، إذا قدم للاعب العرض المطابق لسقف الرواتب المعتمد من اتحاد الكرة.

ترأس الاجتماع عبد الله الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين، وحضره كل من يوسف الخوري نائب رئيس المكتب التنفيذي، ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة المحترفين.

وتقرر رفع توصية بالمقترح لمجلس إدارة اتحاد الكرة لدراستها في اجتماعه المقبل.