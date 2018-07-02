سوبر الصالات 17 سبتمبر والدوري 6 نوفمبر

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

قررت اللجنة التنفيذية لكرة الصالات في اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها برئاسة محسن مصبح، إقامة مباراة السوبر بين الظفرة بطل الدوري والنصر بطل الكأس 17 سبتمبر المقبل، وكأس الاتحاد 25 سبتمبر، على أن ينطلق الدوري 6 نوفمبر، وسيتم تأخير قرعة الدوري في انتظار انضمام مزيد من الأندية إلى البطولة، وفي حال عدم دخول أندية تقام المسابقة بتسعة فرق، وقررت اللجنة بدء فترة تسجيل اللاعبين 17 الجاري وحتى 25 أكتوبر.

واعتمدت اللجنة توزيع المهام بوجود محسن مصبح رئيساً وخميس الشامسي نائباً لرئيس اللجنة، ومشرفاً على التطوير والعلاقات الخارجية، وسعيد العاجل مشرفاً على المنتخبات الوطنية، والمستشار عدنان حمد الحمادي مشرفاً على المسابقات، وشهاب العوضي نائباً له ومختصاً في تأسيس وتنظيم دوري الشباب والمراحل السنية، وعبدالله الشحي مشرفاً عاماً على التحكيم ورئيساً للجنة الفنية التي ضمت في عضويتها سعيد العاجل وعدنان الحمادي وشهاب العوضي وحارب الرميثي مشرفاً على التسويق والاستثمار والعلاقات المجتمعية.

منتخب الشباب

وقررت اللجنة إخضاع قرار مشاركة منتخب الشباب في كأس الاتحاد للمزيد من الدراسة وتم إسناد الملف إلى سعيد العاجل مشرف المنتخبات.

وبالنسبة للتعامل مع آلية إشراك أبناء المواطنات وأصحاب المراسيم والمقيمين، أكدت اللجنة أنه يحق لكل ناد تسجيل 6 لاعبين مع إشراك 3 منهم في كل مباراة، وتم رفع عدد قوائم الأندية إلى 20 لاعباً ويحق لكل ناد تسجيل 14 لاعباً في قائمة المباراة من بينهم المشمولون بالقرار وبحد أدنى مشاركة اثنين من اللاعبين من أبناء المواطنات ومقيم واحد أو أحد حملة المراسيم.

المحترف الأجنبي

وتم تحويل ملف المحترف الأجنبي إلى اللجنة الفنية لبحث ودراسة موضوع اللاعب المحترف الأجنبي وتعقد اللجنة ورشة عمل ودراسة خلال الاجتماع المقرر عقده الأربعاء المقبل في نادي الشارقة للشطرنج بحضور ممثلي الأندية وسيتم رفع الدراسة إلى الجهات المختصة.

وقال محسن مصبح: ناقشنا مشاركة نادي الظفرة في كأس الأندية الآسيوية وسوف نعمل على توفير كل أسباب النجاح والتميز لممثل الإمارات، ونسخر كل إمكانات اللجنة بتوفير كل الدعم للفريق في البطولة الآسيوية ونشكر إدارة الظفرة على انطلاقة إعداد الفريق مبكراً.