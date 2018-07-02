شباب الأهلي دبي يقدم مدربه وصفقاته الأسبوع المقبل

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تعقد شركة شباب الأهلي دبي لكرة القدم مؤتمراً صحافياً الأسبوع المقبل للإعلان عن ترتيبات الاستعداد للموسم الجديد، والتي تتضمن المعسكر الخارجي المقرر في إيطاليا وتقديم المدرب الجديد والصفقات الجديدة، بجانب الكشف عن برنامج المباريات الودية التي يخوضها الفريق قبل انطلاقة مشوار الفريق بلقاء ضيفه الجزيرة يوم 31 أغسطس المقبل ضمن الجولة الافتتاحية لدوري الخليج العربي.

تكشف شركة الكرة خلال المؤتمر عن صفقات النادي للموسم الجديد، والتي تتضمن حتى الآن اللاعبين المواطنين أحمد العطاس وأحمد خليل في صفقة انتقال حر، وعبدالله النقبي قادماً من الظفرة، والأرجنتيني ماورو دياز قادماً من دالاس الأميركي، وما تستجد من صفقات يمكن أن يجريها النادي قبل موعد المؤتمر الصحفي، خاصة أن إدارة الشركة لا تزال تبحث عن لاعبين أجنبيين آخرين، إلى جانب دياز ولوفانور، بعد رحيل السنغالي ماكيتي ديوب، والكوري الجنوبي موون تشانغ، والكرواتي أيريك أنتي، والاستغناء عن الأرجنتيني فينستي، وتوجد مساع من الشركة لإنهاء التعاقد مع السنغالي موسى سو الذي لم يستفد منه شباب الأهلي دبي منذ التعاقد معه مقابل صفقة وصلت 16 مليون يورو.

حضور سييرا

ينتظر أن يحضر التشيلي سييرا، مدرب اتحاد جدة السعودي السابق، المؤتمر الصحافي بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد معه لقيادة «فرسان دبي» في الموسم المقبل، ومن المتوقع وصول المدرب قبل بداية تجمع الفريق الأول للكرة يوم 10 الجاري، للالتقاء باللاعبين وتوقيع التعاقد، وبدء العمل مع الفريق، والذي تسعى الإدارة إلى توفير كافة الإمكانيات المتاحة، والتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل لدعم كافة خطوط شباب الأهلي دبي للعودة بالفريق إلى منصات التتويج، التي غاب عنها في الموسم الأخير.

تجديد عقود

وينتظر أن يتم الإعلان قريباً عن التجديد لعدد من اللاعبين الذين دخلوا الشهور الستة الأخيرة في تعاقداتهم مع إدارة شباب الأهلي دبي، في الوقت الذي رحل فيه عن الفريق اللاعبون محمد مرزوق إلى النصر، وخميس إسماعيل إلى الوصل، وعادل الحمادي إلى اتحاد كلباء.

مفاوضات

تتردد أنباء عن دخول نادي الإمارات في مفاوضات جادة لاستعارة وليد عمبر لاعب شباب الأهلي دبي، لتدعيم صفوف «الصقور» في الموسم الجديد، خاصة أن عمبر ليس غريباً عن نادي الإمارات، مع احتياج اللاعب إلى اللعب بشكل أساسي .