منتخب تحت 17 سنة يشارك في «ودية التشيك»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استدعى المدرب الكرواتي فيردو ميلين 31 لاعباً لمعسكر المنتخب الوطني للشباب «ب» مواليد 2001، تحت 17 سنة، في مقر اتحاد الكرة بدبي ضمن البرنامج المعتمد من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية تحضيراً لمشاركة المنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا في سبتمبر 2019، ويشارك المنتخب في بطولة ودية أغسطس المقبل بدعوة من الاتحاد التشيكي، حيث ينتظم في معسكر خارجي في التشيك من 1 إلى 19 أغسطس تعقبه المشاركة في البطولة والتي تقام بنظام المجموعتين، وتضم مجموعتنا منتخبات التشيك، والولايات المتحدة الأميركية، وبلغاريا، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات اليابان، أوكرانيا، سلوفاكيا وهنغاريا.

وشملت قائمة المنتخب كلاً من: سيف الزعابي، حميد الحوسني من نادي عجمان، مانع الشامسي، خالد علي البلوشي من العين، راكان وليد صالح، زايد سلطان أحمد جاسم، أحمد سلطان أحمد المشجري، نواف سالم الحارثي، أحمد محمود حسن، من الجزيرة، محمد عبدالرحمن إبراهيم من النصر، حمد محمد القيوضي من العروبة، مايد الطنيجي من الرمس، عيسى أحمد البلوشي، راشد عبد الله مال الله، عبد الله حمد المنهالي، عبد الرحمن صالح أمان من نادي الوحدة، راشد فؤاد عيون، شهاب أحمد لشكري من الوصل، مهير محمد الكتبي، عبد الله الرميثي من بني ياس، سلطان محمد سعيد من دبا، فهد بدر باروت من الإمارات، سيف عبيد الزعابي، ياسر حسن البلوشي، علي المطوع النقبي من اتحاد كلباء، بدر ناصر عبد العزيز، عبد العزيز محمد البلوشي، حارب عبد الله سهيل، محمد عيسى جمعة، حمدان حميد حسن من شباب الأهلي دبي، خليفة صالح من الشارقة.