ريجيكامب يصل الخميس لقيادة استعدادات الوحدة

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

يصل يوم الخميس المقبل إلى العاصمة أبوظبي الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لقيادة تحضيرات «العنابي» للموسم الجديد، والتي تبدأ في اليوم نفسه بوصول جميع اللاعبين بما فيهم الثلاثي الأجنبي الأرجنتيني سيباستيان تيغالي مهاجم وهداف الفريق، والمغربي مراد باتنا، والكوري الجنوبي شانغ رم.

ويخضع اللاعبون للفحوصات والقياسات الطبية على مدار أيام 7 و8 و9 الجاري، ثم يبدأ بعدها الفريق مرحلة التدريبات البدنية اليومية الخفيفة لحين موعد السفر إلى المعسكر الخارجي.

معسكر النمسا

ومن المنتظر مغادرة الفريق إلى النمسا 13 يوليو لبدء المعسكر الخارجي، والذي ينقسم على فترتين ستكون الأولى لمدة أسبوعين وتخصص للجانب البدني، ثم يحصل اللاعبون على راحة 3 أيام، ويركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية والتكتيكية في الفترة الثانية وتستمر أسبوعين.

ويتضمن برنامج المباريات الودية للوحدة في معسكر النمسا، 4 مباريات ودية، الأولى مع فريق من دوري الدرجة الأولى النمساوي، والثانية مع أحد الفرق الإيطالية، والثالثة مع أحد الفرق التركية، والرابعة مع أحد الفرق السعودية، على أن يعود الفريق إلى أبوظبي 13 أغسطس لاستكمال فترة الإعداد استعداداً لمباراة السوبر أمام العين 24 أغسطس.

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وكان الجهاز الفني أعلن في وقت سابق اختيار 26 لاعباً لمعسكر الفريق الخارجي، على أن ينضم للفريق خلال الإعداد اللاعب الأجنبي الرابع الذي يسعى النادي للتعاقد معه بديلاً للمجري جوجاك الذي انتهى تعاقده مع النادي، بينما أبرم النادي صفقة وحيدة على صعيد اللاعبين المواطنين بالتعاقد مع حسين عباس قادماً من النصر، ورحل عن الفريق كل من محمد العكبري ومحمد الشحي ومحمد الظاهري وسهيل المنصوري وخالد باوزير وفهد الظنحاني وعبد الله الظنحاني مع تم تجديد إعارة محمد سيف إلى دبا الفجيرة.