«سقف الرواتب» على طاولة «المحترفين» والأندية اليوم

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

تعقد لجنة دوري المحترفين اليوم، اجتماعاً مشتركاً مع الأندية الـ14 المشاركة في دوري الخليج العربي الموسم المقبل، لاستعراض إجراءات اتحاد الكرة، للالتزام بسقف الرواتب، ومناقشتها، والتصويت على قرار بالأغلبية «أي بموافقة 8 أندية على الأقل»، ليتم عرضه على اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل، للاعتماد الرسمي وبدء التطبيق.

وتوجد 3 خيارات أمام أندية المحترفين في اجتماع اليوم، الأول، المصادقة على الإجراءات المتخذة من اتحاد الكرة بشأن سقف الرواتب، والثاني، تعديل تلك الإجراءات وفق ما تراه، والثالث، اعتماد إجراءات جديدة تتعلق بالأشهر الستة الأخيرة من عقد اللاعب.

كان اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الأخير برئاسة المهندس مروان بن غليطة ألقى بكرة سقف الرواتب في ملعب أندية المحترفين، بتحديد موعد اجتماع لتلك الأندية مع لجنة دوري المحترفين، وأن يتخذ القرار بالأغلبية للعرض على مجلس إدارة اتحاد الكرة لاعتماده، بناءً على تفويض الجمعية العمومية.