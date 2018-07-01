صفقة مليونية تنقل صالح «الصقور» إلى «العميد»

المصدر: دبي-علي شدهان

أبرمت إدارة نادي الإمارات صفقة مليونية مع إدارة النصر ينتقل بموجبها الحسين صالح لاعب فريق النادي الأول لكرة القدم إلى صفوف «العميد» بصورة نهائية، في عقدٍ يمتد 4 سنوات وحتى موسم 2021 - 2022 ، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 15، ولا ترتبط الصفقة بملف انتقال أي لاعب آخر من النصر إلى «الصقور».

وأعلنت إدارة شركة النصر لكرة القدم أمس خبرالتعاقد مع الحسين صالح والذي خضع للفحوصات الطبية.

قوة العلاقات

وأشاد محمد إسماعيل العوضي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، بالعلاقات المتطورة بين ناديه والنصر، مشدداً على أن قوة العلاقات بين الناديين قادت إلى النهاية السعيدة، منوهاً إلى أن ما يربط نادي الإمارات بالنصر أبعد وأكبر من صفقة انتقال لاعب حتى لو كانت تلك الصفقة بالملايين، متمنياً التوفيق للاعب صالح في مشواره الجديد مع العميد، مشيداً بجهوده السابقة مع «الصقور».

وكشف النقاب عن أن صفقة انتقال صالح لا ترتبط بأي حال من الأحوال مع ملف انتقال أي لاعب نصراوي آخر إلى الصقور في المستقبل القريب، لافتاً إلى أن لدى إدارته رغبة وجدية في الاستفادة من لاعبين اثنين من لاعبي النصر، وفق الأسلوب والآليات التي تحظى بقبول إدارتي الناديين، منوهاً إلى أن إدارته ترغب فعلاً بضم لاعبين اثنين من نادي النصر في حال التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القادمـــة.

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استثمار

وشدد محمد العوضي على أن إدارته ارتأت عدم ربط صفقة صالح بصفقة انتقال أي لاعب آخر أو لاعبين آخرين من النصر إلى الصقور، مشيرا إلى أن إدارته سعت من وراء الموافقة على انتقال صالح إلى الاستفادة استثمارياً لتعزيز خزينة «الصقور»، والاستفادة من مبلغ الصفقة في جوانب أخرى تعزز مكانة النادي في جوانب رياضية هامة، مستعيداً أسلوب صفقة انتقال الحسن صالح من الصقور إلى الشارقة، واستفادة إدارة نادي الإمارات من قيمة تلك الصفقات في مشاريع استثمارية ستبقى تدعم خزينة النادي لسنوات عديدة.

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فريق قوي

وأبدى محمد العوضي استعداد إدارته إبرام اتفاق مع نادي النصر من اجل انتقال لاعب أو اثنين إلى صفوف «الصقور»، مشدداً على أن موافقة نادي الإمارات على انتقال لاعبه صالح إلى النصر لا تتعارض مع الجهود الرامية إلى بناء فريق قوي في النادي، لافتاً إلى أن تعزيز الجوانب المالية يحظى بذات الاهتمام ويسير بالتوازي مع جهود بناء فريق قوي لنادي الإمارات.