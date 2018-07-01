8 مباريات تجهز الفجيرة لدوري المحترفين

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يدشن الفريق الأول للكرة بنادي الفجيرة، استعداده للموسم الجديد، من خلال تجمع اللاعبين اليوم، بوجود كافة اللاعبين الأجانب والمواطنين، والطاقم الفني بقيادة التشيكي هاشيك، ويخضع اللاعبون للفحوصات الطبية، وتستمر التدريبات حتى موعد السفر لمعسكر ألمانيا 16 الجاري، ويتضمن 6 مباريات تجريبية متدرجة المستوى، وفقاً لطلب هاشيك، ويلعب الفريق بعد عودته مباراتين وديتين عقب معسكر ألمانيا، للوقوف على جاهزية اللاعبين

وتمنى عبد الله بن قانون المدير التنفيذي لنادي الفجيرة، نجاح فترتي الإعداد الداخلي والخارجي، وأن يواظب اللاعبون على التدريبات، حتى يتحقق الهدف المطلوب، ويدخل اللاعبون الموسم المقبل وهم على أهبة الاستعداد لمباريات دوري وكأس رابطة دوري المحترفين.

ووجّه بن قانون، الشكر إلى الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة، لدعمه الفريق في دوري المحترفين.

وأكد عبد الله بن قانون، أن هاشيك أشاد بالتعاقدات التي تمت على مستوى الأجانب واللاعبين المواطنين، وكان الفجيرة تعاقد مع 3 لاعبين أجانب، هم الجزائري محمد بن يطو هداف الشباب السعودي، والبرازيليان غبرائيل سوزا لاعب حتا السابق، ومواطنه جورجي سيلفا القادم من فريق الباطن السعودي، بجانب استمرار الفرنسي عمر كوسوكو.

من ناحية أخرى، عبّر حمدان قاسم لاعب الفجيرة، الذي وقّع قبل أيام للنادي قادماً من حتا، عن سعادته باللعب للفجيرة، مشيراً إلى أنه سيكون رهن إشارة المدرب هاشيك، ونوه بأن فريق الفجيرة، وبما يملكه من إمكانات، قادر على تثبيت أقدامه مع المحترفين.