روزا: النصر سيحقق موسماً مثالياً

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد البرازيلي صامويل روزا أنه متفائل بتحقيق أفضل مواسمه الكروية خلال تجربته الجديدة مع نادي النصر، وأنه سعيد بحصوله على فرصة اللعب لأحد أكبر الأندية الإماراتية، وقال اللاعب القادم إلى «العميد»من بوابة نادي حتا: طموحاتي كبيرة في الموسم المقبل، وأعتقد انه سيكون أفضل موسم في مسيرتي، وأتوقع أن يحقق النصر موسماً مثالياً، جاء ذلك في تصريح صامويل روزا أدلى به لأحد الصحف البرازيلية أول من أمس.

وأكد روزا الذي يخوض موسمه الثالث على التوالي في دوري الخليج العربي أنه تأقلم سريعاً مع نمط الحياة في الإمارات وهو ما مكنه من تقديم مستوى جيد، وقال: قضيت موسمين في الدوري الإماراتي، أنا سعيد جدا وأعيش أحلى فترات في مسيرتي داخل الملعب وخارجه، وتأقلمت بسرعة مع نمط الحياة الإماراتية وكرة القدم المحلية وكل هذه الأمور تساعدني على تقديم أفضل ما لدي في الخليج.

الألقاب

وكشف المهاجم البرازيلي أن هدف النصر الرئيس هو التتويج بالألقاب في الموسم المقبل، وقال: هدف الفريق صناعة التاريخ والفوز بالألقاب في الموسم الجديد، وسنعمل من اجل تحقيق هذا الهدف، وواثق أن العام المقبل سيكون استثنائياً للجميع في النصر.

وأثنى روزا على تجربته السابقة مع نادي حتا ورضاه لما قدمه للإعصار طيلة موسمين، مؤكداً أنه لولا النجاح الذي حققه في تجربته الأولى بدوري الخليج العربي لما انتقل إلى النصر.

ويرى لاعب النصر الجديد أن هناك اختلافاً كبيراً بين كرة القدم في البرازيل والإمارات ولكن أندية دوري الخليج العربي لديها لاعبون مميزون من أجانب ومحليين.

رغبة

وكان مهاجم النصر الجديد أكد في تصريحات صحافية سابقة أنه تلقى العديد من العروض من داخل الدولة وخارجها لكنه اختار الانضمام إلى العميد بسبب تعلقه بإمارة دبي ورغبته في العيش بها، موضحاً أن أسرته سعيدة بالاستقرار في الإمارات وأبناؤه يدرسون في دبي وكان من الصعب عليه تغيير هذا الحياة السعيدة بأخرى مهما كان الثمن.

صفقة

ويعتبر روزا صفقة مميزة إلى جانب مواطنه يوري ليريو «22 عاما» القادم من زوريا لوهانسك الأوكراني، بعقدٍ يمتد 3 سنوات، فيما شملت صفقات اللاعبين المواطنين محمد العكبري من الوحدة ومحمد مرزوق من شباب الأهلي دبي ، وسيتم الكشف عن أسماء جديدة خلال الأيام المقبلة.

وتنطلق استعدادات النصر للموسم الجديد 11 الجاري بتجمع داخلي يعقبه معسكر في هولندا من 20 يوليو إلى 15 أغسطس ويلعب خلاله العميد بين 4 و5 تجارب ودية .