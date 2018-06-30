صفقة مليونية تنقل "صالح الصقور" للنصر

المصدر: دبي-علي شدهان

أبرمت إدارة الإمارات صفقة مليونية مع نظيرتها في النصر ينتقل بموجبها الحسين صالح لاعب فريق النادي الأول لكرة القدم إلى صفوف العميد بصورة نهائية، دون أن ترتبط الصفقة بملف انتقال أي لاعب آخر من النصر إلى الصقور، رغم رغبة نادي الإمارات فعلا بضم لاعبين اثنين من العميد في حال التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القادمة.

وأجرى صالح الفحوصات الطبية المعتادة في ناديه الجديد، إيذانا بانتقاله بصورة نهائية إلى العميد بعد مفاوضات استمرت أسابيعا، أفضت إلى النهاية السعيدة للطرفين.

وأشاد محمد إسماعيل العوضي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، بالعلاقات المتطورة بين ناديه والنصر، مشددا على أن قوة العلاقات بين الناديين قادت إلى النهاية السعيدة، منوها إلى أن ما يربط نادي الإمارات بالنصر أبعد وأكبر من صفقة انتقال لاعب حتى لو كانت تلك الصفقة بالملايين، متمنيا التوفيق للاعب صالح في مشواره الجديد مع العميد، مشيدا بجهوده السابقة مع الصقور، مشيرا إلى أن إدارته سعت من وراء الموافقة على انتقال صالح إلى الاستفادة استثماريا لتعزيز خزينة الصقور، والاستفادة من مبلغ الصفقة في جوانب أخرى تعزز مكانة النادي في جوانب رياضية هامة.