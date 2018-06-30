عبد الرحمن يوسف: أسعى إلى نيل ثقة زاكيروني مجدداً

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد عبد الرحمن يوسف مدافع الظفرة، أنه يسعى بقوة إلى أن يكون ضمن خيارات زاكيروني المدير الفني للمنتخب في الفترة المقبلة، ونيل ثقته مجدداً وقال: الاختيار للمنتخب هدف كل لاعب، وليس سهلا أن تكون ضمن مجموعة تدافع عن شعار المنتخب، كما أن اللعب للمنتخب شرف كبير وأسعى للحصول عليه من جديد، وأن اكون لاعبا ينال الفرصة ويبذل الجهد من أجل تحقيق انتصارات مع المنتخب في كل المنافسات الخارجية.

وأشار إلى أن الثقة التي وجدها من زاكيروني في فترة سابقة تمنحه دافعا كبيرا للمزيد من الاجتهاد وتقديم الأفضل، وقال: شكل اختياري لصفوف المنتخب في ديسمبر الماضي بعد تألقه اللافت في مباريات الدوري حافزا من أجل الحفاظ على مستوى مميز.

وقرر عبد الرحمن يوسف بداية إعداده بشكل فردي خلال الأيام المقبلة قبل الانطلاقة الرسمية مع فريقه، رغبة منه في جاهزية أفضل للموسم الجديد الذي يدخله بمعنويات عالية بعد تجديد تعاقده لمدة 3 سنوات في خطوة موفقة من إدارة النادي قابلها الجمهور بإشادة كبيرة.

تعويض

وعن موسمه مع الظفرة قال عبد الرحمن يوسف أسعى لتقديم الأفضل، لأن التألق مع فريقي هو بوابتي للمنتخب، كما أننا في فريق الظفرة نمتلك رغبة قوية من اجل تعويض جماهيرنا عن النتائج السلبية التي تحققت في الموسم الأخير، حيث لم يحالفنا التوفيق وتأثرنا بالعديد من الظروف، لكننا نعد الجميع بأن السيناريو السابق لن يتكرر، وسنعمل على تحقيق أفضل النتائج التي تضعنا في مركز جيد بترتيب الدوري وتتناسب مع مكانة واسم النادي.

عبد الرحمن يوسف: لن نكرر سيناريو الموسم الأخير

وأثنى عبد الرحمن يوسف على التعاقدات المميزة لناديه مع العناصر الوطنية والأجانب، ذاكرا أن الظفرة كسب لاعبين مميزين سيشكلون إضافة كبيرة للفريق وقال: من بين الأجانب المميزين اللاعب ميليسي الذي شاهدناه متألقا مع الهلال السعودي وهو معروف للجميع، والتعاقد معه صفقة مميزة وناجحة من إدارة النادي، وكذلك المغربي أمين عطوشي وبقية اللاعبين الجدد، من المواطنين وأتمنى لهم جميعا التوفيق ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات.

موسم قوي

توقع عبد الرحمن يوسف مدافع الظفرة أن يكون الموسم المقبل ساخنا وقويا، حيث إن كل الفرق عملت على تدعيم صفوفها بعناصر متميزة من أجل الوصول إلى مراكز متقدمة، مشيرا إلى أنهم كلاعبين مطالبون بالاجتهاد والاستفادة من فترة الإعداد حتى يتمكنوا من كسب النقاط في الدوري والمنافسة بقوة في موسم التحدي.