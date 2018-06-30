«الأولمبي» يلعب 3 مباريات ودية في معسكر هولندا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

استقر الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقيادة البولندي ماسيغ سكوزرا على لعب المنتخب 3 مباريات ودية خلال فترة معسكر هولندا الحالي . وستكون متدرجة المستوى في إطار التحضير لدورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة جاكرتا الإندونيسية في الفترة من 14 أغسطس ولغاية 1 سبتمبر القادمين، ويطمح ماسيغ سكوزرا لمنافسة المنتخب بقوة على لقبها.

انتظام الثلاثي

وانتظم الثلاثي أحمد العطاس وراشد محمد عمر وعلي عيد، في تدريبات المنتخب الأولمبي بمعسكره هولندا، والذي يستمر حتى 8 يوليو المقبل، في إطار البرنامج المعتمد من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، وكان سكوزرا، استدعى الثلاثي، للانضمام لقائمة المنتخب ، بعدما تجددت إصابة محمد عبد الباسط، واستدعاء اللاعبين عمر جمعة ربيع وزايد العامري، لأداء واجب الخدمة الوطنية.

وتضم القائمة الحالية اللاعبين سلطان المنذري، عبد الله النقبي، محمد الشامسي، أحمد سلطان، سالم سلطان ، خالد إبراهيم هلال، محمد سلمان العكبري، خالد عبد الرحيم باوزير، عبد الرحمن العامري، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد محمد العطاس، عبد الله غانم جمعة، حمد جاسم الجسمي، ماجد إبراهيم سرور، حسين عبد الله، محمد خلفان الحراصي، إسماعيل خالد خميس، شاهين سرور الدرمكي، أحمد ربيع ، جاسم يعقوب ، عبد الله النوبي، محمد خلفان المسماري، أحمد العطاس، راشد عمر وعلي عيد.

يذكر أن الجهازين الإداري والفني للمنتخب يضم كلاً من: مترف الشامسي مشرفا للمنتخب، جمال بوهندي مديرا، وجاناس وخالد جابر مساعدين للمدرب، ولمياغري مدربا للحراس.

المنتخب الأولمبي يستعد في هولندا | البيان

من ناحية أخرى خضع لاعبو منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 19 سنة، أول من أمس إلى الاختبارات البدنية في اليوم الأول للمعسكر الداخلي في ملعب ذياب عوانة بدبي، ضمن الاستعدادات لكأس آسيا خلال أكتوبر المقبل في جــــاكرتا بإندونيسيا.

واطمأن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي ليدوفيك باتيللي، على الجاهزية البدنية للاعبين، قبل بدء الإعداد الفني والذي يسبق المعسكر الخارجي في سلوفينيا من 28 يوليو حتى 17 أغسطس، ويتخلله 4 مباريات ودية مع منتخبات أوروبية، ثم المشاركة في بطولة تايلاند من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل.

قائمة المنتخب

وتضم قائمة المنتخب الوطني للشباب، اللاعبين: ماجد سلطان، فهد باروت وعمر ذياب (اتحاد كلباء)، محمد عبد الرزاق ويعقوب يوسف (الإمارات)، خيري أحمد وأحمد فوزي (الجزيرة)، عمر سعيد وراشد سالم (حتا)، حمدان المنصوري (دبا الحصن)، سلطان سعيد وسعيد الكعبي (الشارقة)، رائد رضا البلوشي، عمر سالم، أحمد جميل، عيد النعيمي وخلفان الحمادي (شباب الأهلي دبي)، عبيد الزعابي (عجمان)، سعود عبد الرحمن وخالد البلوشي (العين)، فهد الحمادي، نهيان السويدي، منصور الحربي وطحنون سعيد (الوحدة)، سهيل المطوع، سيف السويدي، فارس خليل، عبد الرحمن صالح، على صالح ويوسف المهيري (الوصل).