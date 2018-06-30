الجزيرة يواجه إيندهوفن 31 يوليو في معسكر هولندا

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة تجمعه 10 يوليو المقبل تحت قيادة مديره الفني الجديد الهولندي مارسيل كايزر، استعداداً لبدء فترة الإعداد تحضيراً للموسم المقبل.

وأكد حسين سهيل مدير الفريق مغادرة بعثة الفريق إلى أمستردام لخوض المعسكر الخارجي 14 يوليو،ويستمر 3 أسابيع،ويلعب الجزيرة مع إف سي إيندهوفن الهولندي 31 يوليو، وهي المواجهة الوحيدة التي تحدد طرفها وموعدها في المعسكر، وقال:من المنتظر أن يتم الاستقرار على أطراف المواجهات الودية الأخرى لاحقاً ونحرص أن تكون متدرجة المستوى.

وأشار إلى غياب خماسي المنتخب الأولمبي محمد العطاس وخليفة الحمادي وأحمد العطاس وعبد الرحمن العامري وزايد العامري عن معسكر هولندا لارتباطهم بمعسكر المنتخب استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا المقبل. وأكد أن إدارة شركة الكرة مازالت في مشاورات مع الجهاز الفني فيما يخص تعاقدات اللاعبين الأجانب والمواطنين والسعي لإنهاء هذا الملف قبل بداية المعسكر الخارجي على أقل تقدير.