النيجيري موسى يقترب من أحد أندية دبي

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

دخل أحمد موسى، هداف المنتخب النيجيري، في مفاوضات جادة مع أحد أندية دبي، للعب في صفوفها الموسم المقبل، عقب نهاية مشواره مع «النسور الخضراء» في مونديال روسيا، وإعلانه عن تفكيره في الرحيل عن ليستر سيتي الإنجليزي، والذي سبق وأعاره في يناير الماضي، إلى ناديه السابق سيسكا موسكو الروسي، بسبب تواضع مستواه. لفت موسى "25 عاماً"، الأنظار بشدة في نهائيات كأس العالم الحالية، مع المنتخب النيجيري، وتسجيله هدفين لمنتخب بلاده،مما دفع عدداً من الأندية للسعي للتعاقد معه، ومنها غلطة سراي، والذي يرغب في ضمه على سبيل الإعارة مع خيار شراء عقده.