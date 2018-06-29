كونتيروس: نبحث عن مدافع ولاعب وسط مهاجم

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

أكد المدير الفني لنادي الوصل، الأرجنتيني غوستافو كونتيروس، أن هدفه «تقوية خطي الدفاع والهجوم، بلاعب خط وسط مهاجم، ولاعب دولي في خط الدفاع»، متمنياً أن تكلل تجربته الأولى في الإمارات بالنجاح، مشيراً إلى أنه من أشد المتابعين للدوري الإماراتي، ولنادي الوصل، الذي تابع له ما يقرب من 10 مباريات، إضافة إلى النهائيات التي خاضها الموسم الماضي.

وقال كونتيروس إن الوصل يقدم كرة جميلة، لكن أداءه تراجع في الدور الثاني «وهدفنا تكملة المشوار الجيد للوصل وأن نحسن أداء الفريق»، وأضاف: بدأنا التحضيرات، وسنواصلها ببعض تدريبات اللياقة البدنية، والإعداد البدني هدفنا في الفترة الأولى، وبعد 30 يونيو الجاري، ستكتمل صفوف الفريق، لنواصل الإعداد البدني، إلى جانب خططنا الفنية، مشيراً إلى أن الثلاثي الأجنبي الحالي، يقدم مردوداً جيداً.

بحث

وأضاف كونتيروس: نبحث عن لاعب أجنبي يعوض غياب النقبي وكاسيرس في خط الوسط، ولدينا خميس إسماعيل، وهو جيد، وأتطلع إلى تقوية خط الدفاع، لاحظت تراجع الوصل في الدور الثاني، بسبب الإصابات والإنذارات، ونبحث عن البديل الجاهز، ونفى مدرب الوصل، التقارير الصادرة عن الصحف الإكوادورية، التي أشارت إلى طلبه ضم لاعب برشلونة الإكوادوري إيمار، مشيراً إلى أنه يعرفه جيداً، لكنه لم يتواصل معه للعب في الوصل، وأكد السعي لتقوية الدفاع والهجوم، بلاعب خط وسط مهاجم، ودولي في الدفاع.

واختتم «أدعو الجمهور لدعم الفريق لدوره المهم، مشيراً إلى أنه عنصر يكمل عمل الجميع بالنادي، وأقول لهم، عليكم أن تثقوا بنا، لأننا ملتزمون بالعمل الجاد».

غوستافو كونتيروس والجهازان الفني والإداري خلال المران الأول

اجتماع

وقام المدرب كونتيروس بعقد اجتماع فني مع اللاعبين، حرص فيه على بث روح الحماسة بهم، وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم، وبذل قصارى جهدهم في الفترة المقبلة، مؤكداً على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من المعسكر الإعدادي، واتباع تعليمات الجهاز الفني، وذلك من أجل الوصول للهدف المنشود، متمنياً من الجميع، التعاون والعمل بجد ومثابرة، من أجل مصلحة الفريق، وتحقيق تطلعات جمهوره، وأدى الفريق أولى حصصه التدريبية أول من أمس، على الملعب الفرعي بزعبيل، بعد الولوج إلى صالة اللياقة البدنية «الجيم»، حيث أدى فيها اللاعبون بعض التدريبات الخفيفة، بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي الوصل، وعلى رأسهم راشد بالهول رئيس مجلس إدارة النادي، رئيس شركة كرة القدم، ليكون النادي الأول الذي أعلن عن بدء تجمعه الداخلي، نظراً لضيق الوقت، حيث تنتظره المشاركة في البطولة العربية للأندية، التي يستهلها 14 أغسطس المقبل، بمواجهة اتحاد جدة السعودي.

وجوه

وشهدت التحضيرات الأولية، وجود وجوه جديدة، حيث قام الوصل بتصعيد الحارس الشاب مبارك طارق مطر إلى صفوف الفريق الأول، وضم اللاعب ناصر محمود من أبناء المواطنات، وعبد الله خميس من مواليد الدولة، بينما شهدت التحضيرات، غياب الثلاثي الأجنبي كايو كانيدو، وليما، ومينديز الذي من المقرر حضوره اليوم.

برنامج

اعتمدت شركة الوصل لكرة القدم، البرنامج الإعدادي الخاص بالفريق الأول، والذي يتكون من ثلاث مراحل، الأولى التجمع الداخلي، وإجراء الفحوصات الطبية، ثم السفر للمعسكر الخارجي يوم 5 يوليو المقبل، إذ يغادر الفريق إلى مدينة ميونيخ الألمانية، والتي تستضيف المرحلة الثانية من معسكر الفريق، والتي سوف تستمر حتى يوم 22 يوليو المقبل، فيما تقام المرحلة الثالثة في مدينة ملقا الإسبانية، يتخللها بعض المباريات الودية، وذلك قبل العودة إلى دبي، وخوض المرحلة الأخيرة من الإعداد، قبل انطلاق غمار منافسات البطولات القارية والمحلية.