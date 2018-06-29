محمد خلف: نصيحة والدي وراء تجديد تعاقدي مع «السماوي»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

جدد نادي بني ياس تعاقده مع محمد خلف حارس مرمى الفريق الأول الذي لعب دورا كبيرا في قيادة السماوي لدور المحترفين، بعقد لمدة موسمين، وقال خلف إن مواصلته لمشواره الكروي في النادي الذي ترعرع فيه وارتبط، سببه دعوات الوالدين والنصائح التي قدمها له والده.

وأضاف: تجديد تعاقد مع نادٍ بقامة بني ياس بالنسبة لي نجاح لم يكن ليتحقق لولا دعوات الوالدين لأنهما سر كل خطوة موفقة في حياتي، وشكر خلف إدارة السماوي بقيادة الدكتور سالم جريب الحارثي رئيس شركة الكرة على الثقة، ذاكرا أنه سيبذل قصارى جهده في مشواره المقبل لتقديم مستوى يرضي التطلعات ويكون على قدر التحدي الذي ينتظره.

وأشار إلى التعاقد مع زميله فهد الظنحاني الذي نافس على لقب جائزة أفضل حارس مرمى في النسخة الأخيرة من دوري المحترفين بعد تألقه بشعار دبا الفجيرة، ذاكرا أن الظنحاني يعتبر إضافة كبيرة للفريق لما يتميز به من إمكانات، وأضاف: التعاقد معه من مصلحة النادي ومن مصلحتي أيضا لأن وجوده مع بقية حراس المرمى يرفع من مستوى التنافس بيننا.