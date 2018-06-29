الشارقة يقترب من ضم ريان مينديز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

علم «البيان الرياضي» أن نادي الشارقة اقترب من التوقيع مع ريان مينديز مهاجم منتخب الرأس الأخضر ولاعب فريق قيصري سبور التركي.

وأجرى اللاعب الفحص الطبي تمهيداً لانتقاله بشكل رسمي إلى الملك، رغم محاولة فريقه التركي عرقلة الصفقة، حيث قام أمس بنشر بيان جاء فيه: رصدنا خلال الأيام القليلة الماضية أخباراً حول انتقال لاعبنا ريان مينديز إلى أحد الأندية، هذه الأخبار غير صحيحة ونحن لا نرغب في بيع مهاجمنا ولم نتلق أي عرض حتى صدور هذا البيان.

وأضاف البيان أن اللاعب مطالب بدفع قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه تحت بند «الخروج» في حال طلب مغادرة الفريق. وخاض مينديز مع فريق قيصري سبور في الدوري التركي 33 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف، وله تجربة احترافية سابقة في الدوري الفرنسي بقميص لوهافر وليل وتجربة في الدوري الإنجليزي مع نوتنغهام فورست.