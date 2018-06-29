«الأبيض الشاب» يستعد لآسيا من دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بدأ أمس معسكر المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم تحت 19 سنة في مقر اتحاد الكرة بدبي، ويستمر حتى 28 يوليو المقبل، ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس آسيا 2018 المقررة أكتوبر المقبل في مدينة جاكارتا الإندونيسية.

استدعى الفرنسي ليدوفيك باتيللي مدرب «الأبيض الشاب»، 30 لاعباً، هم: ماجد راشد سلطان، وفهد باروت عثمان، وعمر ذياب الزعابي من نادي اتحاد كلباء، ومحمد عبد الرزاق، ويعقوب يوسف عبدالله من نادي الإمارات، وخيري أحمد، وأحمد فوزي من الجزيرة، وعمر سعيد محمد، وراشد خلفان من حتا، وحمدان المنصوري من دبا الحصن، وسلطان مهبوب، وسعيد الكعبي من الشارقة، ورائد رضا البلوشي، وعمر سالم، وأحمد جميل، وعيد خميس النعيمي، وخلفان حسن الحمادي من شباب الأهلي دبي، وعبيد الزعابي من عجمان، وسعود عبد الرحمن، وخالد البلوشي من العين، وفهد الحمادي، ونهيان السويدي، ومنصور إبراهيم، وطحنون حمدان من الوحدة، وسهيل المطوع، وسيف السويدي، وفارس خليل، وعبد الرحمن صالح، وعلي صالح، ويوسف بخيت من الوصل.

ويتوجه «الأبيض الشاب» إلى معسكر خارجي في سلوفينيا خلال الفترة من 28 يوليو إلى 17 أغسطس المقبل، ويتخلله 4 مباريات ودية مع منتخبات أوروبية، ثم يشارك في بطولة تايلاند خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، ثم ينتظم في معسكر داخلي يتخلله 3 مباريات ودية، ثم ينتظم في معسكر ماليزيا أكتوبر المقبل قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا، ويتخلل المعسكر اللعب ودياً مباراتين مع أحد المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا، لإتاحة الفرصة للجهاز الفني للوقوف على ملامح التشكيلة الرئيسة التي سيخوض بها «الأبيض الشاب» النهائيات.

وكان منتخب الشباب خاض وديتين مع المنتخب الأردني في دبي مايو الماضي، وخسر مباراة، وتعادل في الثانية.