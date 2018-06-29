باهيا يرفض التنازل عن ريجيس للوصل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استبعد موقع «غلوبو دوت كوم» البرازيلي تخلي نادي باهيا «أحد أندية الدرجة الثانية بالبرازيل» عن لاعبه ريجيس أوغوستو «25 عاماً» إلى الوصل، وأشار الموقع في تقرير سابق إلى طلب الوصل ضم ريجيس مقابل 5 ملايين يورو «21 مليون درهم»، وأن بيلانتينا رئيس النادي رفض بيع اللاعب في منتصف الموسم، كونه أساسياً في التشكيلة. وأشار التقرير إلى وجود شرط جزائي في حال مغادرة اللاعب ، كما أنه في حال إتمام الصفقة والتي تعادل 22 مليون ريال برازيلي يحصل نادي باهيا على 10 ملايين ريال برازيل، وسجل ريجيس 21 هدفً لفريقه في 103 مباريات.