المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

مع بدء فريق الكرة بنادي الوصل تجمعه الداخلي أول من أمس استعداداً للموسم الجديد، كان «جمهور الذهب» في الموعد ومواكباً لدرجة الاستعداد التي رفعها «الإمبراطور»، وقبل انطلاق التدريبات بلحظات توقفت مجموعة من الشباب الوصلاوي يحملون الألوان وبدؤوا في رسم جدارية ولوحة فنية رائعة باستاد ملعب زعبيل تعبر عن دعمهم لـ «الفهود»، في لفتة جسدت عشق جمهور الوصل للنادي، ودعمه المميز للاعبين، ومساندته القوية للفريق من أجل تحقيق الطموحات، والوصول إلى منصات التتويج.

جمهور الذهب يرسم لوحة فنية في حب «الإمبراطور»

تصوير:سالم خميس#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ZX4CVVp3Ou — البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 28, 2018

ويشتهر جمهور الوصل بقاعدته الكبيرة، وهو دائماً يزحف خلف فريقه في كل الملاعب بغضّ النظر عن تحقيقه بطولة أو ابتعاده عن منصات التتويج. كما انه في الكثير من المباريات وعندما يكون الفريق خاسراً يظل «جمهور الذهب» يصفق ويشجع فريقه حباً في فنه وعطائه.