المدرب المواطن يكسب في دوري «الأولى»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يقود 5 مدربين مواطنين فرقهم بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، في الموسم الجديد، ويتواجد في الدوري 3 مدربين مساعدين من المواطنين، ما يؤكد أن المدرب المواطن يكسب مقارنة بأندية المحترفين التي تتسابق على التعاقد مع المدربين الأجانب، ولا يتواجد سوى مدرب مواطن واحد في دوري الخليج العربي هو عبد العزيز العنبري، ويقود فريق الشارقة.

وتضم قائمة المدربين المواطنين في دوري الدرجة الأولى كلاً من: محمد سعيد الطنيجي مدرب الذيد، وهو الموسم العاشر له في النادي الذي يتبع الشارقة، ويعاونه محمد العجماني مدرباً مساعداً.

ويتولى سليمان البلوشي تدريب فريق الحمرية، وجددت إدارة نادي دبا الحصن عقد المدرب بدر طبيب للموسم الثاني على التوالي، فيما يواصل اللاعب السابق والمدرب الحالي وليد عبيد مهمته في تدريب فريق مصفوت، بجانب مساعده محمد عبد الله لاعب الفجيرة السابق.

واستعان نادي التعاون العائد لدوري «الأولى» بعد غياب 3 مواسم بالمدرب المواطن محمد أحمد الرئيسي.

وبالنسبة لباقي الأندية فإن فريقي خورفكان وحتا اتجها نحو المدرسة الصربية، حيث تعاقد خورفكان مع ميورداغ جيسنيغ، وحتا مع جينان فانيغ، ويواصل المغربي إبراهيم بفود مهمة قيادة مسافي للموسم الخامس على التوالي، ويعاونه المواطن محمد الحوسني مدرباً مساعداً، كما يستمر البرازيلي المخضرم سيرجيو مع العروبة، والعراقي جمال علي مع العربي.