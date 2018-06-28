انضمام العطاس وراشد وعيد إلى معسكر «الأولمبي» بهولندا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استدعى البولندي ماسيغ سكوزرا مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي، أحمد العطاس، راشد عمر، وعلي عيد للانضمام لقائمة المنتخب، المعسكر حالياً في هولندا، بعدما تجددت إصابة محمد عبد الباسط، واستدعاء عمر جمعة ربيع، وزايد العامري لأداء واجب الخدمة الوطنية، وكان الجهاز الفني ، تأكد من عدم قدرة مشاركة الثلاثي في معسكر هولندا.

وتضم قائمة المنتخب بعد التعديل كلاً من سلطان المنذري، عبدالله النقبي، محمد الشامسي، أحمد سلطان، سالم سلطان، خالد إبراهيم هلال، محمد العكبري، خالد باوزير، عبدالرحمن العامري، خليفة مبارك، محمد عمر العطاس، عبدالله غانم، حمد الجسمي، ماجد سرور، حسين عبدالله، محمد خلفان، إسماعيل خميس، شاهين الدرمكي، أحمد ربيع الغيلاني، جاسم البلوشي، عبدالله النوبي، محمد خلفان المسماري، أحمد العطاس، راشد عمر، وعلي عيد.