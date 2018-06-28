إيمار.. آخر من يعلم

المصدر: دبي ـ عز الدين جاد الله

لم يكن المدافع الدولي الإكوادوري الشاب داريو إيمار (23 عاماً) لاعب برشلونة الإكوادوري، يعرف أنه سينتقل للعب ضمن صفوف نادي الوصل حتى أمس، بناء على ما أكدته صحيفة «InfoCancha» الإكوادورية التي أكدت أن إدارة نادي برشلونة الإكوادوري تعاملت مع الصفقة بسرية تامة.

وأشارت الصحيفة في تقرير خاص عن إيمار: تم التعامل مع كل شيء بهدوء من قبل أعضاء مجلس إدارة النادي، ورغم أنه كان «سراً مكشوفاً» للجميع بالخارج، إلا أن اللاعب نفسه لم يكن يعرف بالضبط إلى أين كان ذاهباً حتى موعد الفحص الطبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيمار حظي باهتمام الأرجنتيني غوستافو كوينتيروس مدرب الوصل، كما نجح في مناسبات عدة ليكون جزءاً من اختيار منتخب الإكوادور في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في روسيا، وأشارت الصحيفة إلى أن إيمار آخر من يذهب للعب في منطقة الخليج.

يذكر أن اللاعب أتم إجراءات الفحص الطبي تمهيداً لإعلان الصفقة رسمياً خلال ساعات، وهو من مواليد 5 يناير 1995، وظهر لأول مرة مع منتخب الإكوادور في مباراته مع هندوراس فبراير 2017.