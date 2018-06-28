عايض مبخوت: لا حلول جذرية لتجاوزات السقف حتى الآن

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

طالبت الأندية بإدراج بند لائحة سقف رواتب اللاعبين للمناقشة ضمن ما يستجد من أعمال خلال اجتماع الجمعية العمومية أول من أمس بعدما هدد بعضها بالانسحاب من الاجتماع إذا لم يتم طرح البند للتصويت.

وكان اتحاد الكرة، قد قرر عدم طرح سقف الرواتب للمناقشة خلال جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، إلا أن الأندية الحاضرة أصرت على طرح الموضوع للتصويت، فيما تم تأجيل مناقشة بند ميثاق الشرف، وتقرر تشكيل لجنة، وعقد ورشة عمل للإعداد للميثاق قبل اعتماده، فيما تقرر إحالة إشهار رابطة دوري المحترفين إلى الهيئة العامة للرياضة. يذكر أن عمومية اتحاد الكرة اكتمل نصابها القانوني في موعد اجتماعها الرسمي، وتغيب فقط ممثلو أندية مليحة ومصفوت وفلج المعلا.

أوضح عايض مبخوت عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم أن لائحة سقف الرواتب كانت الشغل الشاغل في اجتماع الجمعية العمومية، وقال: مرّ موضوع تحديد سقف الرواتب بـ3 مراحل منذ سنوات، وبالرغم من ذلك لم نستطع ضبط عملية السقف حتى الآن ولم نلتزم به ولم نجد حلولا جذرية تمنع بعض التجاوزات.

وشدّد مبخوت على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لدفع الأندية لاحترام لائحة سقف الرواتب، مشيرا إلى أن القرارات التي سيتم التصويت عليها الأسبوع المقبل من الممكن أن تحد من ظاهرة تجاوز السقف.