حميد الطاير: نجهّز النصر للمنافسة في الموسم الجديد

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم أن الأخيرة تعمل على تجهيز الفريق بالشكل المطلوب ليكون منافسا بجدية على جميع البطولات التي سيراهن عليها في الموسم الجديد، وذلك عملا بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس النادي، وقال: الجهود مستمرة للبحث عن العناصر المميزة التي يمكن أن تساعدنا على تحقيق أهدافنا في الموسم الجديد والمنافسة في جميع الاستحقاقات التي سنراهن عليها، وتقدم الإضافة المطلوبة. لدينا توجيهات من سمو رئيس النادي ليكون الفريق منافسا على كل البطولات مثل كل موسم.

وأضاف: نحن مقبلون على انطلاقة الموسم الجديد وكنا قد أنهينا التعاقد مع لاعبين أجنبيين وبصدد البحث مع لجنة الاستقطاب لاستكمال كافة التعاقدات مع اللاعبين الأجانب والمواطنين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان النصر أعلن تعاقده رسميا مع البرازيلي صامويل روزا قادما من حتا لمدة ثلاثة مواسم ومواطنه يوري ليريو (22 عاما)، القادم من فريق زوريا لوهانسك الأوكراني، بعقدٍ يمتد لثلاث سنوات أيضاً، إضافة إلى محمد العكبري من الوحدة والمدافع محمد مرزوق من شباب الأهلي دبي.

وتنطلق استعدادات النصر للموسم الجديد 11 يوليو المقبل، ويتضمن البرنامج الإعدادي تحضيرات داخلية لمدة 10 أيام بالملعب الفرعي بقلعة العميد ثم المغادرة إلى المعسكر الخارجي من 20 يوليو إلى 15 أغسطس وسيجري خلاله العميد بين 4 و5 تجارب ودية مع فرق محلية من درجات متفاوتة إضافة إلى تجربة ودية محلية عقب العودة من المعسكر الخارجي لتكون ختام استعدادات الفريق للموسم الجديد قبل مواجهة عجمان في الجولة الافتتاحية لدوري الخليج العربي.