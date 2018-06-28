بن هزام: تعاون الأندية أسهم في إنجاح عمومية الكرة

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

تقدم محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، بالشكر إلى ممثلي أندية الدولة الذين حضروا وشاركوا في الاجتماع، وقال: كان لتعاون الأندية المسبق مع الأمانة العامة في الرد على المخاطبات الخاصة بالمقترحات والتعديلات وتشكيلات اللجان القضائية والانضباطية، الأثر المهم والكبير في النجاح الذي حققه اجتماع عمومية اتحاد الكرة، والذي يصب في مصلحة وتقدم الكرة الإماراتية، والتي تنتظرها استحقاقات مهمة في الموسم المقبل، كما أشكر رؤساء وأعضاء اللجان القضائية والقانونية السابقين على جهودهم الكبيرة في المرحلة السابقة، وإسهاماتهم اللامحدودة في رفد منظومة الكرة الإماراتية، بكل ما تحتاج إليه من قرارات وأحكام كان لها الأثر المهم في استمرارية دفع عجلة المؤسسة الكروية.